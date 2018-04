Im Halbfinale der Europa League kommt es zum Topduell zwischen dem FC Arsenal und Atletico. Der FC Salzburg bekommt es in der zweiten Begegnung mit Olympique Marseille zu tun.

Topspiel bereits im Halbfinale

Joe Geimer Im Halbfinale der Europa League kommt es zum Topduell zwischen Arsenal und Atletico. Özil, Aubameyang und Co. müssen dabei im Rückspiel auswärts in Madrid antreten. Der FC Salzburg reist erst nach Marseille und hat im Rückspiel Heimrecht.

Am Donnerstag hat sich RB Leipzig bei Olympique Marseille als letzte deutsche Mannschaft aus der Europa League verabschiedet - und ist damit einem Duell mit dem FC Salzburg aus dem Weg gegangen, das bei der Halbfinal-Auslosung am Freitagmittag Olympique Marseille zugelost bekam. Die beiden Titelfavoriten werden im Kampf um das Endspielticket aufeinander treffen: Der FC Arsenal empfängt zunächst Atletico Madrid in London. Das Rückspiel geht dann am 3. Mai in der spanischen Hauptstadt über die Bühne. Das Endspiel wird am 16. Mai in Lyon ausgetragen.

EUROPA LEAGUE - Halbfinale

Marseille - FC Salzburg

FC Arsenal - Atletico Madrid

(Die Spiele finden am 26. April und 3. Mai statt)