Toppmöller wird Co-Trainer bei RB Leipzig

Daniel WAMPACH Dino Toppmöller hat gerade erst die Trainerlizenz erhalten, und schon heuert der ehemalige Düdelinger Coach bei einem europäischen Topteam an.

Aus Düdelingen zu RB Leipzig: Der frühere Coach von F91 wird Co-Trainer beim deutschen Bundesligisten und wird Chefcoach Julian Nagelsmann von der kommenden Saison an unterstützen. Das teilten die Roten Bullen am Montagnachmittag mit.

„Dino konnte trotz seines noch jungen Alters bereits viel Erfahrung auf der Trainerbank sammeln. Mit seinen Fähigkeiten sowie seiner Philosophie passt er hervorragend zu RB Leipzig. Wir freuen uns, dass er sich trotz diverser Angebote für die Position als Co-Trainer bei uns entschieden hat“, schreibt RB Leipzig auf seiner Webseite. Toppmöller hat einen Zweijahresvertrag unterschrieben.

Der Club schloss die Bundesligasaison auf Platz drei ab und trifft beim Finalturnier der Champions League Mitte August im Viertelfinale auf Atletico Madrid.

Julian Nagelsmann ist Chefcoach bei RB Leipzig. Foto: dpa

Aufmerksamkeit durch die Europa League

Der 39-jährige Toppmöller war von 2016 bis 2019 Trainer in Düdelingen und gewann in dieser Zeit drei Mal die Meisterschaft und holte zwei Pokalsiege. Internationales Aufsehen erregte er allerdings, als er die Düdelinger 2018 in die Europa League führte und in einer Gruppe mit dem AC Mailand, Olympiakos Piräus und Betis Sevilla immerhin einen Punkt gegen den spanischen Konkurrenten holte.

Vor seiner Zeit in Düdelingen war Toppmöller Spielertrainer bei RM Hamm Benfica. Zuletzt stand er in Belgien bei Virton unter Vertrag, stieg aber nach nur einem halben Jahr im Dezember 2019 wegen mangelnder Unterstützung der Vereinsspitze aus seinem Vertrag aus.

