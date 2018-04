Toppmöller: "Man sollte die Kirche im Dorf lassen"

F91 hat das Spitzenspiel gegen Niederkorn gewonnen und führt die BGL Ligue an. Trotzdem werden die Düdelinger immer wieder kritisiert, dafür hat Trainer Dino Toppmöller kein Verständnis.

Dino Toppmöller hat gute Chancen, mit F91 erneut den Meistertitel zu holen. Der Club des Trainers steht trotzdem oft in der Kritik. Im Interview spricht der Deutsche über den Druck und die Erwartungshaltung.

Interview: Andrea Wimmer

Dino Toppmöller ist ein Mann klarer Worte. Er war lange Profispieler in der 2. deutschen Bundesliga und ist auch als Trainer mit erst 37 Jahren erfolgreich. In seiner ersten Saison als Coach von F91 Düdelingen gewann die Mannschaft Meisterschaft und Pokal. Aktuell ist Düdelingen in der BGL Ligue erneut auf Titelkurs.



Dino Toppmöller, am vergangenen Wochenende gewann Düdelingen 3:1 gegen den Titelkonkurrenten Niederkorn ...