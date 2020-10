Handballer Tommy Wirtz geht zuversichtlich in seine erste Profisaison in Deutschland und will sich bei der DJK Rimpar durchsetzen.

Tommy Wirtz will den Moment genießen

David THINNES

Tommy Wirtz lebt seinen Traum. Der 28-Jährige startet morgen mit der DJK Rimpar Wölfe in seine erste Profisaison. Vor dem ersten Zweitligaspiel in Aue spricht der Linksaußen über seine neue Heimat, das Bier nach dem Spiel und die lange Vorbereitung. Tommy Wirtz, seit Mitte Juli sind Sie Handballprofi. Wie groß war die Umstellung? Zu Beginn war es schon sehr speziell ...