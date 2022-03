Nach mehreren Jahren in Deutschland schließt sich der Handballer wieder seinem Heimatverein in Luxemburg an.

Handball

Tommy Wirtz kehrt zum HB Düdelingen zurück

Die Handballer aus Düdelingen können sich über eine echte Verstärkung freuen. Wie der Verein mitteilte, kehrt Nationalspieler Tommy Wirtz für die Saison 2022/2023 zurück zu dem Verein, bei dem er einst begann.

Tommy Wirtz im DHB Pokal als Spieler der HG Saarlouis. Foto: Fernand Konnen

Der Luxemburger wechselte 2019 nach Deutschland zur HG Saarlouis, um sich einer neuen Herausforderung zu stellen. In der Folgesaison schloss sich der Handballer den Rimparer Wölfen in der Zweiten Bundesliga an, nur um ein Jahr später wieder nach Saarlouis zurückzukehren.

Neben Tommy Wirtz verstärkt sich der HBD zusätzlich mit Patrick Schulz, der mit Deutschlands Juniorenteam 2009 den Weltmeistertitel erringen konnte.













