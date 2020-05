Tommy Wirtz: "Der Wettkampf fehlt mir"

Tommy Wirtz liebt seinen Sport wegen der Spannung und des Körperkontakts. Der 28-Jährige gibt zu, dass er abseits des Platzes manchmal etwas faul ist.

Tommy Wirtz fehlt während der Corona-Krise das Teamgefühl. Der Handballer wird zur neuen Saison als Profi zum deutschen Zweitligisten DJK Rimpar wechseln und sich auch dort nicht vom Publikum beeinflussen lassen.

Seine Rituale beim Siebenmeter wird der 28-Jährige beibehalten, wie er in der Serie „Mein Sport und ich“ erzählt.



Tommy Wirtz, was fehlt Ihnen an Ihrem Sport am meisten?

Mir fehlt das Zusammensein mit den Teamkollegen, vor und nach dem Spiel oder dem Training ...