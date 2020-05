Tom Habscheid: "Ich bin kein Fan von Ausdauerläufen"

Tom Habscheid lässt sich von seinem angeboren verkürzten linken Bein nicht davon abhalten, ehrgeizige sportliche Ziele zu verfolgen. Dafür trainiert er hart.

Tom Habscheid ist derzeit Luxemburgs bekanntester Para-Leichtathlet. Der 33-jährige Kugelstoßer und Diskuswerfer lässt sich von seinem angeborenen verkürzten linken Bein nicht davon abhalten, ehrgeizige sportliche Ziele zu verfolgen. In der Interviewserie „Mein Sport und ich“ erzählt der Athlet des Cercle athlétique Düdelingen, wie er zur Leichtathletik kam und was er an seinen Sportarten weniger mag.

Tom Habscheid, was fehlte Ihnen zuletzt an Ihrem Sport am meisten? Die Trainingslager, der Wettkampf und meine Trainingspartner haben mir sicherlich am meisten gefehlt ...