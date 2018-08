Tokio zeichnet sich ab

In zwei Jahren finden die Olympischen Sommerspielen in Tokio statt. Die Luxemburger Delegation wird wahrscheinlich sehr überschaubar sein.

Heute in zwei Jahren fallen bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio gleich sechs Entscheidungen in der Leichtathletik. Mit möglicherweise einem der drei Luxemburger Olympiakandidaten Charline Mathias, Charles Grethen oder Bob Bertemes mittendrin. Zwei Jahre sind eine lange Zeit, können aber auch recht schnell verfliegen.

Im unmittelbaren Anschluss an die Spiele von Rio 2016 hatte sich das „Luxemburger Wort“ an eine Prognose über die Zahl der einheimischen Teilnehmer an den Olympischen Spielen in Japan gewagt ...