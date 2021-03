Tokio 2021? Die Zweifel bleiben

Finden die Olympischen Spiele statt und wenn ja, in welcher Form? Ein Email-Austausch zwischen den beiden Sportredakteuren Kevin Zender und Joe Geimer.

Von Kevin Zender und Joe Geimer

In vier Monaten sollen die Olympischen Sommerspiele in Tokio über die Bühne gehen. Ein Jahr nach der coronabedingten Verlegung macht sich in Japan viel Skepsis breit, ob der sportliche Höhepunkt tatsächlich stattfinden wird. Fest steht, dass ausländische Fans und Athletenfamilien ebenso von den Spielen ausgesperrt sein werden wie die meisten internationalen Helfer. Es bleiben viele Fragen offen.

Am Ende wird der Kampf um Olympia wohl auch ein Rennen mit der Zeit ...