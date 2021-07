USA ist mit einer bitteren Niederlage gegen Frankreich ins olympische Basketball-Turnier in Tokio gestartet.

Tokio 2020

US-Basketballer verlieren erstmals seit 17 Jahren bei Olympia

USA ist mit einer bitteren Niederlage gegen Frankreich ins olympische Basketball-Turnier in Tokio gestartet.

(dpa) - Der große Goldfavorit USA hat die erste Niederlage beim olympischen Basketballturnier seit 2004 kassiert. Im Topspiel der Vorrundengruppe A unterlag die Mannschaft von Trainer Gregg Popovich am Sonntag in Saitama Frankreich mit 76:83.

Alles zu den Olympischen Spielen 2021 Die Olympischen Spiele 2021 werden in Tokio ausgetragen. Hier finden Sie alle Infos zu den Sommerspielen.

Damit konnten sich die schwachen US-Amerikaner zum Auftakt in Japan nicht für das bittere Viertelfinal-Aus bei der WM 2019 gegen die Franzosen revanchieren.

Zudem unterlagen sie erstmals seit dem verlorenen Halbfinale 2004 in Athen gegen Argentinien wieder bei Olympia. Evan Fournier führte Frankreich mit 28 Punkten zum verdienten Erfolg.

Frankreich startet mit einer starken Leistung ins Turnier. Foto: AFP

Nach den Olympiasiegen 2008, 2012 und 2016 geht es in Tokio für die US-Stars um das vierte Gold nacheinander. Allerdings tritt der Erste der Weltrangliste nicht in Bestbesetzung an und muss auf Größen wie LeBron James verzichten.

Auch die Vorbereitung verlief mit Niederlagen gegen Nigeria und Australien sowie Corona-Ärger ziemlich holprig. In der Vorrunde geht es gegen die Außenseiter Iran und Tschechien noch um den Einzug ins Viertelfinale.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.