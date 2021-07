Die Tischtennisspielerin steht bei ihrer Olympiapremiere kurz vor dem Sieg, doch dann gerät Sand ins Getriebe.

Tragisches Aus für Sarah De Nutte

Sarah De Nutte (Weltranglistenplatz: 74) musste auf tragische Art und Weise das Erstrundenaus bei Olympia hinnehmen. Gegen die Bulgarin Polina Trifonova (488) unterlag sie mit 3:4 in den Sätzen. Großherzog Henri fieberte auf der Tribüne mit.

Den ersten Durchgang holte sich die 28-Jährige mit 11:6. Im zweiten Satz lief es nicht so rund für die Olympiadebütantin, die diesen mit 6:11 abgeben musste. Doch De Nutte fand schnell wieder in die Spur und sicherte sich die nächsten Abschnitte mit 11:4 und 11:8.

Ein Punkt vom Sieg entfernt

Im fünften Durchgang stand die Sportsoldatin kurz vor dem Sieg, doch nach einer 9:6-Führung und einem Matchball bei 10:9, musste sie sich noch mit 10:12 geschlagen geben. Und auch nach dem sechsten und siebten Satz konnte die 29-jährige Bulgarin Trifonova die Faust ballen (11:9, 11:8).

In der zweiten Runde misst sich die Bulgarin am Montag mit der Monegassin Yang Xiaoxin, die derzeit Platz 44 der Weltrangliste belegt.



COSL-Präsident André Hoffmann (l.) im Gespräch mit Großherzog Henri. Foto: Christian Kemp

„Trifonova hat verdient gewonnen, denn sie hat taktisch und spielerisch eine sehr starke Leistung gezeigt. Ich kann mir auch nichts vorwerfen, da ich der Meinung bin, dass ich gut gespielt habe, doch am Ende hatte sie das Glück in den entscheidenden Momenten auf ihrer Seite“, analysierte De Nutte sofort nach der Partie.

Ni trifft auf koreanischen Shootingstar

Ni Xia Lian (42) wird ihr Zweitrundenmatch bereits am Sonntag absolvieren. Ab 8.30 Uhr Luxemburger Zeit steht sie der erst 17-jährigen Koreanerin Shin Yubin gegenüber. Der Shootingstar belegt bereits Rang 85 in der Weltrangliste. Vor vier Jahren war Ni eine Nummer zu groß für die damals 13-Jährige, die nun Revanche nehmen will.

