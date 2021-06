Traditionell werden die Olympia-Delegationen vom Großherzog in dessen Palast eingeladen. Dieser Termin stand am Mittwoch an.

Tokio 2020

Olympia-Delegationen beim Empfang am großherzoglichen Hof

Am Mittwoch haben Großherzog Henri und Erbgroßherzog Guillaume einen Teil der luxemburgischen Delegationen im Palast empfangen, die zu den Olympischen und Paralympischen Spielen nach Tokio reisen werden.

Da einige Sportler derzeit noch im Ausland weilen, war die Olympia-Delegation nicht vollständig.

Die Olympischen Spiele finden vom 23. Juli bis 8. August statt, die Paralympischen Spiele werden vom 24. August bis 5. September ausgetragen.

Foto: Maison du Grand-Duc

Das Luxemburger Olympia-Aufgebot besteht sicher aus zehn Athleten: Christine Majerus, Michel Ries, Kevin Geniets (alle Radsport), Bob Bertemes (Kugelstoßen), Ni Xia Lian, Sarah De Nutte (beide Tischtennis), Raphaël Stacchiotti (Schwimmen), Nicolas Wagner (Reiten), Stefan Zachäus (Triathlon) und Jeff Henckels (Bogenschießen) werden das Großherzogtum vertreten.

Weitere Sportler haben gute Chancen: Julie Meynen (Schwimmen) und Charel Grethen (1.500 m) sollten das Olympiaticket ebenfalls erhalten.

Henckels darf mit nach Tokio Luxemburgs Olympia-Delegation wächst weiter an. Auch Jeff Henckels darf mit nach Tokio.

Für die Paralympischen Spiele hat sich bisher nur Kugelstoßer Tom Habscheid qualifiziert. Joe Kurt (Triathlon) hofft ebenfalls noch auf eine Teilnahme.

