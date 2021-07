Sarah De Nutte wird beim Tischtennis-Wettbewerb der Olympischen Spiele in der ersten Runde antreten. Ni Xia Lian schlägt später auf.

Ni Xia Lian startet erst in Runde zwei

Am Donnerstag wurden die verschiedenen Auslosungen der Tischtennis-Wettbewerbe bei den Olympischen Spielen in Tokio vorgenommen.

Luxemburg ist durch Ni Xia Lian (Weltranglistenposition: 42) und Sarah De Nutte (74) vertreten.

Die 58-jährige Ni, die älteste Tischtennisspielerin, die je an Olympischen Spielen teilnahm, schlägt erst am Sonntag auf. Aufgrund ihres Weltranglistenplatzes steht sie sofort in der zweiten Runde.

De Nutte tritt bei ihrer Olympiapremiere am Samstag in der ersten Runde an. Zuvor findet bereits eine Vorrunde statt. Dort wird De Nuttes Gegnerin im Duell zwischen Sarah Hanffou (124) aus Kamerun und Polina Trifonova (408) aus Bulgarien ermittelt.

Sarah De Nutte trifft auf eine Gegnerin, die die Vorrunde bestreitet. Foto: Stéphane Guillaume





