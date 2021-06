Das Comité olympique et sportif luxembourgeois hat die Ausstattung für seine Olympiateilnehmer erhalten.

Tokio 2020

Gerüstet für die Olympischen Spiele

Kevin ZENDER Das Comité olympique et sportif luxembourgeois hat die Ausstattung für seine Olympiateilnehmer erhalten.

Am 23. Juli werden in Tokio mit einem Jahr Verspätung die Olympischen Sommerspiele eröffnet. Das Nationale Olympische Komitee COSL hat nun die Ausstattung für die Olympiateilnehmer erhalten und wird diese bald an die Sportler verteilen.





Auch Sonnenbrillen und Pins gehören zur Ausstattung. Foto: COSL





Trainingsanzüge, T-Shirts Schuhe, Sonnenbrillen, einen Rucksack und Pins werden die Luxemburger Sportler in einem schmucken Koffer auf dem „Team Lëtzebuerg“ steht, erhalten.

Die Koffer der Mitglieder des Team Lëtzebuerg. Foto: COSL





Ein Blick in Nicolas Wagners Koffer. Foto: COSL





Geniets, Ries und Zachäus fahren mit nach Tokio Obwohl noch Qualifikationsentscheidungen ausstehen, verkündet das COSL die luxemburgische Delegation für die Sommerspiele.

Bob Bertemes (Kugelstoßen), Kevin Geniets, Michel Ries und Christine Majerus (alle Radsport), Nicolas Wagner (Dressurreiten), Ni Xia Lian und Sarah De Nutte (beide Tischtennis), Stefan Zachäus (Triathlon) sowie Raphaël Stacchiotti (Schwimmen) werden die Luxemburger Farben sicher in Tokio vertreten. Julie Meynen (Schwimmen) und Charel Grethen (1.500-m-Lauf) hoffen noch auf ein Olympiaticket.

