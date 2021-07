Kaiser Naruhito hat am Freitag den Startschuss zu den Olympischen Sommerspielen in Tokio gegeben. Großherzog Henri war auch dabei.

Tokio 2020

Die Spiele sind offiziell eröffnet

(sid/kev) - Mit der Eröffnungsfeier hat in Tokio der erste Höhepunkt der Olympischen Sommerspiele stattgefunden. Um exakt 20.05 Uhr Ortszeit startete am Freitag die Zeremonie im Olympiastadion der japanischen Hauptstadt, in dem wegen der Corona-Pandemie nur knapp 1.000 geladene Gäste zugelassen waren.

17 Großherzog Henri unterstützt die luxemburgischen Athleten. Foto: Yann Hellers

Großherzog Henri unterstützt die luxemburgischen Athleten. Foto: Yann Hellers Der japanische Kaiser Naruhito. Foto: dpa Tennisspielerin Naomi Osaka hat die Flamme entzündet. Foto: AFP

Höchstrangiger Gast war der japanische Kaiser Naruhito, der die Spiele offiziell eröffnet hat. Lediglich rund 15 Staatstoberhäupter waren unter den Besuchern, darunter Großherzog Henri und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron.

Längster Programmpunkt der mehr als dreieinhalbstündigen Feier war der Einmarsch der Athleten, bei dem erstmals jeweils ein Mann und eine Frau gemeinsam die Fahne einer Delegation trugen.

Das luxemburgische Team marschierte als 201. von 206 ein und wurde angeführt von den beiden Fahnenträgern Christine Majerus (Radsport) und Raphaël Stacchiotti (Schwimmen). Vor dem Olympiastadion hatten sich trotz des Zuschauerbanns Tausende Fans versammelt.





