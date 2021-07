Zwölf Sportler aus Luxemburg nehmen an den Olympischen Sommerspielen in Tokio teil. Hier finden Sie einen Überblick, wann sie im Einsatz sind.

Tokio 2020

Das Wettkampfprogramm der luxemburgischen Olympia-Athleten

Am 23. Juli werden die Olympischen Sommerspiele in Tokio feierlich eröffnet. Bereits vor der Eröffnungsfeier muss Bogenschütze Jeff Henckels in der Qualifikation antreten.

Die Leichtathleten Charel Grethen (1.500 m) und Bob Bertemes (Kugelstoßen) werden am 3. August die letzten luxemburgischen Sportler sein, die in der Qualifikation antreten werden. Sollten sie eine Runde weiterkommen, erfolgt ein zweiter Einsatz am 5. August.

Im Gegensatz zu den vorherigen Spielen müssen die Athleten die Gastgeberstadt spätestens zwei Tage nach ihrem Wettkampf verlassen. Somit können sie ihre Landsleute, die später im Einsatz sind, nicht vor Ort anfeuern.

Alle Angaben des Wettkampfprogramms sind in Luxemburger Zeit.





