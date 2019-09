Todorovic: "Serbien hätte Luxemburg wohl unterschätzt"

Am Dienstag trifft die FLF-Auswahl auf Serbien. Milos Todorovic kennt den Gegner der Luxemburger bestens und freut sich auf das Duell.

Am Dienstag trifft Luxemburg um 20.45 Uhr im fünften Spiel der EM-Qualifikation im Stade Josy Barthel auf das punktgleiche Serbien. Milos Todorovic, der Kapitän von Jeunesse Esch, ist zwar in Luxemburg geboren, verfolgt aber von Kindesbeinen an den Sport in Serbien und den Fußball im Speziellen. Der ehemalige Luxemburger U21-Auswahlspieler ist vor dem Spiel hin- und hergerissen. Der 24-Jährige ist davon überzeugt, dass auf die Mannschaft von Nationaltrainer Luc Holtz eine schwere Aufgabe wartet.