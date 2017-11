(jot) - Jana Novotna ist tot. De ehemalige tschechische Weltklassespielerin, die 1998 in Wimbledon gewann, starb im Alter von nur 49 Jahren nach einem langem Kampf gegen den Krebs.



Sie hatte großen Anteil daran, dass das Tennisturnier in Kockelscheuer entstanden ist, wie Turnierdirektorin Danielle Maas erklärte: "Wir führten 1989 in Filderstadt ein Interview mit Jana Novotna. Sie sagte uns, dass sie noch nie in Luxemburg gewesen sei, aber gerne einmal kommen würde, wenn es ein Turnier geben würde. Wir haben daraufhin eine Asbl mit Familienmitgliedern und Freunden gegründet."



Novotna triumphierte in den Jahren 1991 und 1992 bei den beiden ersten Ausgaben des Turniers in Kockelscheuer.



Später gehörte ihr sogar während drei Jahren das Turnier, da sie eine Joint Venture mit Octagon, der Besitzerfirma des Wettbewerbs, aufgebaut hatte.