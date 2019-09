Während Fußballmeister F91 in der BGL Ligue seinen freien Fall stoppt, muss Niederkorn nach der ersten Niederlage die Tabellenführung abgeben.

Titus Petingen übernimmt die Spitze

Jan MORAWSKI Während Fußballmeister F91 in der BGL Ligue seinen freien Fall stoppt, muss Niederkorn nach der ersten Niederlage die Tabellenführung abgeben.

Titus Petingen ist neuer Tabellenführer der BGL Ligue. Die Überraschungsmannschaft setzte sich am Sonntagabend mit 3:2 in Differdingen durch und verdrängte damit Niederkorn von der Spitze. Der FC Progrès verlor zeitgleich mit 0:2 bei Fola Esch. Damit kassierten die letzten beiden noch ungeschlagenen Teams ihre erste Niederlage.

Trainer Roland Vrabec und Niederkorn sind die Tabellenführung los. Foto: Ben Majerus

Die ersten vier Tore in Differdingen fielen innerhalb von 17 Minuten: Das 1:0 durch Petingens Diouf (61.') glich Deruffe (67.') aus. Fatou (70.') und Abreu (78.') machten für die Gäste den Sack zu. Bei der Fola sorgten Corral (78.') und Dejvid Sinani (81.') für den Sieg. Differdingens Avdusinovic verkürzte nur noch (90. + 3.').

Der Meister atmet auf

Für Düdelingen gab es derweil sieben Mal Balsam für die Seele: Dem Team gelang mit dem 7:0-Sieg bei Victoria Rosport ein Befreiungsschlag. Die Elf von Trainer Bertrand Crasson holte nach fünf sieglosen Spielen endlich wieder einen Ligaerfolg. Bereits in der ersten Hälfte entschieden Stolz (2.', 42.'), Danel Sinani (15.', 20.') und Muratovic (39.') das Spiel. Kurz vor dem Schlusspfiff legten Pokar (88.') und erneut Muratovic (90. + 1.') nach.

Jeunesse-Stürmer Martin Boakye trifft nicht nur doppelt für sein Team, sondern auch für den Gegner. Mondorfs Torwart Koray Ozcan kann nur zuschauen. Foto: Fernand Konnen

Auch im Duell zwischen Mondorf und Jeunesse fielen viele Tore - mit dem besseren Ende für den Rekordmeister. Die Escher gewannen nach Treffern von Boakye (44.', 87.') und Makota (77.') mit 3:2. Kurios: Der Doppeltorschütze traf in der 83.' per Eigentor auch für den Gegner. Den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich für die Hausherren erzielte Nabli (69.').

Rodange und Hostert punkten

Schlusslicht Rodange hat derweil mit dem 1:1 gegen Racing einen Achtungserfolg erreicht. Muric brachte den Außenseiter in der 16.' in Führung, da Mota glich für die Hauptstädter aus (75.'). Ebenfalls wichtige Punkte holte Hostert mit dem 1:0-Sieg in Ettelbrück. Das Tor des Tages erzielte Dervisevic (69.').

Parallel setzte sich Strassen gegen Aufsteiger Mühlenbach durch einen Doppelschlag von Szimayer (40.') und Delgado (44.') mit 2:0 durch. Mühlenbachs Cosic musste in der 86.' nach einer Gelb-Roten Karte vom Platz.