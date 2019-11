In der BGL Ligue baut Spitzenreiter Titus Petingen seinen Vorsprung aus. Ettelbrück feiert derweil einen überraschend hohen Sieg.

Titus Petingen marschiert, Fola patzt

Der Kampf um die Tabellenführung in der BGL Ligue spitzt sich kurz vor der Winterpause zu. Nachdem Progrès Niederkorn bereits am Samstag vorgelegt hatte, zog Titus Petingen am Sonntag nach.

Das Team von Trainer Carlos Fangueiro setzte sich ohne große Mühe mit 4:1 bei Jeunesse Esch durch, das seinerseits nach fünf sieglosen Spielen in der Krise steckt. Die Petinger Soladio und Mokrani schnürten jeweils einen Doppelpack und sorgten damit dafür, dass ihr Team an der Tabellenspitze nun vier Punkte Vorsprung auf Niederkorn hat.

Verfolger Fola kam bei Abstiegskandidat Hostert nicht über ein 1:1 hinaus, während Meister F91 im Heimspiel gegen Strassen ebenfalls den Sieg verpasste. Der Titelverteidiger gab eine 2:1-Führung kurz vor dem Schlusspfiff aus der Hand.

Überraschend war auch die Niederlage von Racing, das im Heimspiel gegen Etzella mit 0:3 unter die Räder kam. Differdingen hingegen hielt mit einem 3:2 in Rosport den Anschluss an das Spitzentrio. In der 83.' sah Trainer Paolo Amodio die Rote Karte.

Aufsteiger Rodange und Mondorf trennten sich 1:1.