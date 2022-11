Mit 3:2 setzt sich der Fusionsverein gegen Niederkorn durch. Im Abstiegskampf verschafft sich Jeunesse durch einen weiteren Sieg etwas Luft.

Titus Petingen gewinnt das Nachbarschaftsduell

Titus Petingen gegen Progrès ist nicht nur ein Nachbarschaftsduell, sondern am elften Spieltag der BGL Ligue auch eine Begegnung zweier Mannschaften, die in der Tabelle Nachbarn sind.

Progrès war als Tabellenvierter (17 Punkte) in dieses Spiel gegangen. Der Gegner aus Petingen (15) hatte im Auswärtsspiel die Nase vorn. Die Gäste kamen besser ins Spiel und führten nach 14 Minuten durch einen verwandelten Elfmeter von Kempes Tekiela. Antonio Luisi glich kurz danach aus (20.'). Doch Petingen gelang kurz vor der Pause noch das 2:1 durch einen Kopfball von Kai Merk.

Der Gastgeber bestimmte das Tempo in Halbzeit zwei, jedoch ohne Resultat. Es war dann wieder Tekiela (69.'), der für Titus traf. In der Nachspielzeit konnte Niederkorn noch auf 2:3 verkürzen, doch zu mehr sollte es nicht mehr reichen. Petingen zog in der Tabelle an Progrès vorbei.

Racing erkämpft sich einen Punkt

Bis zur letzten Sekunde Spannung gab es beim Duell in der Hauptstadt zwischen Racing und Monnerich. Der Aufsteiger führte zweimal nach Toren von Anasse Bekhaled (25.') und Kader Bourtal (82.'). Doch Racing konnte immer wieder ausgleichen. Das 2:2 fiel dann quasi mit dem Schlusspfiff nach einem Eckball. Pit Simon besorgte den Hauptstädtern einen Punkt.

Die jüngste Racing-Niederlage geht auf den 28. August dieses Jahres zurück, als das Team das Heimspiel gegen F91 mit 2:4 verlor.

Im unteren Teil der Tabelle sicherte sich Hostert mit einem 1:0 gegen Strassen wichtige drei Punkte.

Kantersieg für Jeunesse Esch

In Rosport sah es indes eine Zeit lang so aus, als könnten sich die Gastgeber den zweiten Sieg der Saison holen. 2:0 hieß es nach 50 Minuten. Doch Differdingen zeigte eine Reaktion und kam innerhalb von vier Minuten zum Ausgleich. Der Siegtreffer für das Team aus dem Süden fiel in der Nachspielzeit.

Nach dem 4:1-Sieg vor zwei Wochen musste Fola am Sonntag wieder eine hohe Niederlage hinnehmen. 1:5 verloren die Escher in Wiltz, es war die siebte Pleite der Saison.

Etwas Luft nach oben verschafft hat sich Jeunesse. Im Spiel gegen den Tabellenvorletzten Etzella wurde schnell klar, in welche Richtung die Begegnung verlaufen würde. Das 1:0 für die Escher fiel in der 12.'. Bis zur Pause folgten noch zwei Tore, in den zweiten 45 Minuten dann wieder drei zum Endstand von 6:0. Alexis Larrière traf dreimal (29.', 36.', 57.') und Demba Seck erzielte zwei Treffer. Auch Luca Duriatti trug sich in die Torschützenliste ein.

Um 18 Uhr wird noch das Topduell zwischen F91 und Hesperingen angepfiffen.

