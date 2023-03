Die Überraschungsmannschaft gewinnt gegen den Tabellenführer und hält die Meisterschaft spannend. Progrès holt den achten Sieg in Folge.

BGL Ligue

Titus Petingen beweist gegen Hesperingen seine Extraklasse

André KLEIN Die Überraschungsmannschaft gewinnt gegen den Tabellenführer und hält die Meisterschaft spannend. Progrès holt den achten Sieg in Folge.

Paukenschlag in Petingen. Nach nur zehn Minuten führte Titus bereits mit 2:0 gegen den Favoriten aus Hesperingen. Artur Abreu traf nach nur drei Minuten vom Punkt, nur sieben Minuten später legte Kempes Tekiela nach.

Dem Tabellenführer gelang nach 30 Minuten durch Ken Corral zwar noch der Anschlusstreffer, doch zu einem Punktgewinn sollte es für die Gäste am Sonntag nicht mehr reichen. Dies ist umso verwunderlicher, da Petingen ab der 53.' nach einer Gelb-Roten Karte gegen Jeremy Mawatu über eine halbe Stunde in Unterzahl agieren musste. In der fünften Minute der Nachspielzeit war das Team nach einer glatten Roten Karte gegen Alexander Laukart sogar nur noch zu neunt.

Freude löste das Ergebnis hingegen bei den Düdelingern aus, die sich auswärts mit 2:1 bei Strassen durchsetzen konnten und jetzt nur noch zwei Punkte Rückstand auf den Spitzenreiter haben.

Hesperingens Torjäger Dominik Stolz geht gegen Petingen leer aus. Foto: Ben Majerus

Ein Befreiungsschlag gelang derweil der Victoria aus Rosport, die sich durch einen 3:1-Auswärtssieg gegen Hostert Luft im Abstiegskampf verschaffen konnte.

Das verrückte Wochenende des Noah Scheidweiler Der Fußballalltag des Käerjenger Torhüters bewegt sich aktuell zwischen Titelträumen und Abstiegskampf.

Nach zwei Siegen in Folge musste sich der FC Wiltz auswärts der aktuell formstärksten Mannschaft, Progrès Niederkorn (acht Siege in Folge), mit 0:3 geschlagen geben. Elias Filet (3.') und Doppeltorschütze Antoine Mazure-Hanus (17.' und 42.') machten bereits vor dem Pausenpfiff alles klar.

Das einzige Unentschieden am Sonntag gab es beim 1:1 zwischen Racing und Aufsteiger Käerjeng.

Immer dünner wird die Luft im Abstiegskampf für die Etzella aus Ettelbrück, die nach der 0:3-Heimniederlage gegen Mondorf und nur elf Punkten auf dem Konto weiter die Rote Laterne behält und den Anschluss an das rettende Ufer zusehends zu verlieren scheint.

