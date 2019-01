Maria Sharapova gehört weiterhin zu den stärksten Tennisspielerinnen auf der Welt. Dies musste Titelverteidigerin Caroline Wozniacki bei den Australian Open feststellen.

Titelverteidigerin Wozniacki streicht die Segel

Maria Sharapova gehört weiterhin zu den stärksten Tennisspielerinnen auf der Welt. Dies musste Titelverteidigerin Caroline Wozniacki bei den Australian Open feststellen.

(dpa) - Titelverteidigerin Caroline Wozniacki (Weltranglistenposition: 3) ist bei den Australian Open der Tennisprofis an Ex-Siegerin Maria Sharapova (30) gescheitert. Die Dänin verlor am Freitag in der dritten Runde im Duell der früheren Weltranglisten-Ersten 4:6, 6:4, 3:6.



Wozniacki hatte im vergangenen Jahr nach langer Wartezeit ihr erstes Grand-Slam-Turnier gewonnen. Die Russin Sharapova, die alle vier größten Turniere vor ihrer Dopingsperre alle für sich entscheiden konnte, trifft im Achtelfinale am Sonntag auf die Australierin Ashleigh Barty (15).