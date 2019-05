F91 Düdelingen kann sich am vorletzten Spieltag der BGL Ligue erneut zum Fußballmeister krönen. Dahinter geht es ebenfalls um wichtige Zähler.

Titelverteidiger wollen erneut jubeln

von Andrea Wimmer

F91 Düdelingen kann den 15. Meistertitel an diesem Sonntag perfekt machen. Die Entscheidung an der Tabellenspitze der BGL Ligue ist bereits am 25. und vorletzten Spieltag möglich. Besonders viel Spannung verspricht jedoch der Kampf um die Teilnahme am europäischen Wettbewerb. Insgesamt haben sieben Mannschaften noch Chancen. Der Abstiegskampf dreht sich vor allem um die Frage, wer am Ende in die Relegation muss.

Hostert – F91

Spitzenreiter Düdelingen fehlt nur noch ein Punkt zur Titelverteidigung. „Wir stehen so kurz vor dem Ziel, dass wir es jetzt auch erreichen möchten. In der Winterpause hatten uns viele abgeschrieben. Umso mehr freuen wir uns, dass wir die Meisterschaft schon am vorletzten Spieltag für uns entscheiden können“, sagt Nationalspieler David Turpel, der mit F91 nach den Erfolgen auf europäischer Bühne nun auch national wieder ganz oben steht. Gegner Hostert kämpft gegen den Abstieg. Trainer Henri Bossi hofft, den Klassenerhalt auf direktem Weg zu schaffen: „Wir brauchen noch vier Punkte, um eventuell um das Barragespiel herumzukommen und uns aus eigener Kraft zu retten. Dann müssten wir gegen Düdelingen zumindest einen Punkt holen.“

Differdingens Trainer Paulo Amodio (r.) hat großen Respekt vor Fola Esch. Foto: Fernand Konnen

Differdingen – Fola

Fola hat mit sechs Punkten Rückstand auf F91 noch eine theoretische Titelchance, vor allem aber können die Escher die erneute Europapokal-Teilnahme perfekt machen. „Mit einem Sieg sichern wir Platz zwei ab“, sagt Trainer Jeff Strasser. „Differdingen hat eine gute Serie gespielt. Wir haben zuletzt auch zwei Mal hintereinander gewonnen. Wir kennen die Qualität des Gegners und haben auch den nötigen Respekt.“ Die Gastgeber haben unter Trainer Paolo Amodio 19 von 21 möglichen Punkten geholt. Aktuell hat die Mannschaft einen Punkt Rückstand auf Jeunesse und vier auf Fola. „Es wäre schade, wenn wir jetzt kurz vor Schluss einbrechen würden. Wir haben ein hartes Stück Arbeit vor uns, denn Fola ist eine sehr gut eingespielte Mannschaft“, so Amodio.

Jeunesse – Niederkorn

Für Niederkorn geht es nicht nur darum, die Chance auf die Europapokal-Teilnahme zu wahren, sondern auch um Wiedergutmachung für das 0:5-Debakel gegen Racing am vergangenen Sonntag. Der FC Progrès ist im Kampf um einen Platz im europäischen Wettbewerb auf andere angewiesen. Am Freitag entließ er Trainer Cyril Serredszum. Rekordnationalspieler Mario Mutsch betreut das Team nun interimistisch. Jeunesse hat es trotz der 0:2-Niederlage zuletzt gegen Differdingen selbst in der Hand. Der Dritte hat vier Punkte Vorsprung auf den Fünften Niederkorn. „Es ist wieder ein sehr wichtiges Spiel“, so Trainer Sébastien Grandjean.

Rümelingen – Racing

Der hauptstädtische Racing ist aufgrund des 5:0 noch im Wettrennen um die Europacup-Qualifikation dabei. Bis Platz vier, der im Falle eines Düdelinger Pokalsiegs dafür reichen würde, sind es vier Punkte. „Wir müssen weiterarbeiten und uns auf das nächste Spiel konzentrieren, das 5:0 ist Vergangenheit“, sagt Trainer Frank Defays. Gegner Rümelingen steht bereits als Absteiger fest. Das bereitet dem Racing-Coach Sorgen: „Die Hauptarbeit des Trainerteams betrifft jetzt die psychologische Seite. Wir dürfen nicht nachlassen. Rümelingen hat keinen Druck mehr, das kann eine wichtige Rolle spielen.“

Rosport – Strassen

Strassen ist ebenfalls ein potenzieller Europapokal-Kandidat. „Mathematisch ist es noch machbar, aber da müssen viele Faktoren zusammenkommen“, meint Trainer Manuel Correia, für den eine ansprechende Leistung im Vordergrund steht: „Wir möchten beweisen, dass unsere gute Serie von zehn Spielen ohne Niederlage nicht nur Glück war.“ Gegner Rosport musste im Vorjahr in die Relegation und möchte das diesmal unbedingt vermeiden. Sollte die Mannschaft ein besseres Ergebnis als Etzella oder Hostert schaffen, dürfte sie aufatmen.

Etzella – Titus Petingen

Die Ettelbrücker müssen bangen. Nach neun Spielen ohne Sieg ist der Aufsteiger am Ende einer kräftezehrenden Saison arg unter Druck geraten. Punktgleich mit Hostert ist Etzella gefährdet, ins Barragespiel zu müssen. „Wir haben unser Schicksal noch immer in der eigenen Hand. Wir müssen von den beiden verbleibenden Spielen mindestens eines gewinnen, aber dafür muss unsere Chancenverwertung einfach besser werden“, fordert Trainer Claude Ottelé vor dem Heimspiel gegen Titus Petingen. Für den Gegner geht es nur noch um einen besseren Tabellenplatz im Mittelfeld.

RM Hamm Benfica – Mondorf

Mondorf hat keine Abstiegssorgen mehr, RM Hamm Benfica hingegen kaum noch Hoffnung. Sechs Punkte Rückstand haben die Hauptstädter auf den Barrageplatz. Trotzdem wollen sie zumindest die theoretische Chance nutzen. „Wir müssen daran glauben, so lange der Klassenerhalt rechnerisch möglich ist. Wir wissen, dass es schwer ist, auch weil es nicht allein von uns abhängt. Aber wir werden alles dafür tun, um unser Spiel zu gewinnen. Die Spieler sind konzentriert und arbeiten gut“, betont Trainer Pedro Resende.