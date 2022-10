Neben den Königlichen enttäuschen am Dienstagabend weitere Spitzenclubs in der Champions League.

Champions League

Titelverteidiger Real Madrid lässt erstmals Punkte liegen

Neben den Königlichen enttäuschen am Dienstagabend weitere Spitzenclubs in der Champions League.

(dpa) - Real Madrid steht im Achtelfinale der Champions League, allerdings musste sich der Titelverteidiger am Dienstagabend beim in Warschau ausgetragenen Auswärtsspiel gegen Shakhtar Donetsk mit einem 1:1-Unentschieden begnügen.

Luc Holtz: „Man kann immer träumen“ In der EM-Qualifikation kommt die FLF-Auswahl an einer Hammergruppe vorbei. Doch der Nationaltrainer schaut auch auf andere Teams.

Nach zuvor neun Punkten aus drei Spielen sind die Königlichen in der Gruppe F damit zum ersten Mal nicht als Sieger vom Platz gegangen. Oleksandr Zubkov hatte den ukrainischen Club in der 46.' in Führung gebracht. Antonio Rüdiger rettete Real Madrid in der 90.+.5.' immerhin noch einen Punkt.

Ohne seinen Stürmer-Star Erling Haaland und in Unterzahl hat Manchester City derweil einen unerwarteten Dämpfer hinnehmen müssen. Sechs Tage nach dem 5:0 im Hinspiel kam der englische Meister am Dienstag beim FC Kopenhagen nicht über ein 0:0 hinaus.

Maccabi Haifa holt die ersten drei Punkte in der Gruppe H ausgerechnet gegen Juve. Foto: AFP

Für eine riesengroße Überraschung sorgte Maccabi Haifa in der Gruppe H. Das Team aus Israel gewann das Rückspiel gegen Juventus Turin mit 2:0, nachdem es im Hinspiel in der Vorwoche noch einen 3:1-Erfolg für die Italiener gegeben hatte. Omer Atzili (7.', 42.') schoss beide Tore für Haifa.

Resultate Gruppe E AC Mailand - Chelsea 0:2 Dinamo Zagreb - Salzburg 1:1 Gruppe F Celtic Glasgow - Leipzig 0:2 Donetsk - Real Madrid 1:1 Gruppe G Kopenhagen - Manchester City 0:0 Dortmund - Sevilla 1:1 Gruppe H Maccabi Haifa - Juventus 2:0 Paris SG - Benfica 1:1

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.