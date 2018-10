Titelverteidiger Racing scheidet aus

Am Sonntag fanden die restlichen Begegnungen des 1/16-Finals der Coupe de Luxembourg statt. Racing scheiterte vor heimischer Kulisse im Elfmeterschießen an Differdingen. Niederkorn musste gegen Hostert kämpfen.

Am Sonntag fanden die restlichen Begegnungen des 1/16-Finals der Coupe de Luxembourg statt. Racing scheiterte vor heimischer Kulisse im Elfmeterschießen an Differdingen. Niederkorn musste gegen Hostert kämpfen.

Nachdem sich am Samstag Jeunesse und Fola problemlos durchgesetzt hatten, wurden am Sonntag die restlichen Begegnungen des 1/16-Finals der Coupe de Luxembourg ausgetragen. Titelverteidiger Racing traf vor heimischer Kulisse auf Differdingen. Die Partie musste im Elfmeterschießen entschieden werden. Am Ende setzte sich Differdingen mit 7:6 durch.



F91 hatte in Sandweiler wenig Mühe und siegte mit 6:0, während der FC Progrès zu Hause gegen Hostert bis zur 81 ...