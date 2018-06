Für Gilles Muller läuft es auch auf Rasen nicht. In der zweiten Runde des Turniers von 's-Hertogenbosch schied der Titelverteidiger gegen den Australier Matthew Ebden aus.

Titelverteidiger Muller streicht früh die Segel

Joe TURMES

Gilles Muller (Weltranglistenposition: 32) hat in der zweiten Runde des Rasenturniers von 's-Hertogenbosch (NL/686 080 Euro) einen weiteren Rückschlag hinnehmen müssen. Gegen den Australier Matthew Ebden (69) verlor der 35-Jährige mit 3:6, 5:7.



Nach einer Stunde und 23 Minuten war die Begegnung beendet. Luxemburgs Sportler des Jahres hatte insgesamt drei Breaks gegen sich hinnehmen müssen. Muller schlug als Titelverteidiger in 's-Hertogenbosch auf. Der an drei gesetzte Linkshänder hatte in der ersten Runde ein Freilos.