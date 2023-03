Die Volleyballerinnen um Annalena Mach bezwingen Gym und treffen im Endspiel der Coupe de Luxembourg auf Bartringen.

Volleyball

Titelverteidiger Mamer ist wieder im Pokalfinale

Die Finalisten im Volleyball-Pokal der Frauen stehen fest. Titelverteidiger VC Mamer und Volley Bartringen zogen am Donnerstagabend ins Endspiel der Coupe de Luxembourg am Samstag ein.

Mamer setzte sich im Topduell des Halbfinals in Walferdingen überraschend deutlich mit 3:0 gegen Gym Volley durch. Damit gelang der Mannschaft um Kapitänin Annalena Mach eine Revanche für die Halbfinalserie in der Meisterschaft, in der sie vor knapp zwei Wochen gegen Gym ausgeschieden war. Diesmal war nur der erste Satz mit 25:23 ausgeglichen, danach hieß es 25:10 und 25:17 für Mamer.

Das zweite Pokal-Halbfinale des Abends war spannender: Bartringen gewann mit 3:1 (27:25, 25:19, 21:25, 25:16) gegen CHEV Diekirch.

Das Final Four in Walferdingen wird am Freitag mit den Duellen der Männer zwischen Titelverteidiger VC Strassen und Diekirch (18.30 Uhr) sowie zwischen dem Zweitdivisionär VC Bissen und dem VC Fentingen (20.30 Uhr) fortgesetzt. Die Endspiele finden am Samstag ebenfalls um 18.30 Uhr (Frauen) und 20.30 Uhr (Männer) statt.

