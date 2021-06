Die Los Angeles Lakers werden in dieser Saison nicht NBA-Champion. LeBron James und Co. scheiterten an Phoenix.

Titelverteidiger Lakers scheidet aus

(sid) - Aus in der ersten Runde für den Titelverteidiger: Ausnahmespieler LeBron James ist mit den Los Angeles Lakers in den Play-offs der NBA bereits gescheitert. Die Kalifornier verloren auch das sechste Spiel gegen die Phoenix Suns deutlich mit 100:113, damit ging die Best-of-seven-Serie mit 2:4 verloren.

Angeführt vom überragenden Devin Booker, der 47 Punkte erzielte, machte Phoenix bereits in der ersten Hälfte alles klar - von einem 29-Punkte-Rückstand konnten sich James und Co. nicht mehr erholen.

Nun wartet Denver

Die Suns treffen in der zweiten Runde nun auf die Denver Nuggets um Nikola Jokic. Der serbische Center führte sein Team mit 36 Punkten zum entscheidenden 126:115 gegen die Portland Trail Blazers.

„Wir gehen da raus und kämpfen. Das ist, was wir tun. Wir werden nie aufgeben“, sagte Jokic, nachdem die Nuggets die Serie mit 4:2 für sich entschieden hatten: „Aufhören gibt es nicht in unserem Wortschatz. Wir werden rausgehen und kämpfen.“

