Vor dem Total League Spiel zwischen Basekt Esch und Racing wurden am Samstagabend in der Sporthalle in Esch-Lallingen die Halbfinalpaarungen der Coupe de Luxembourg ausgelost.

Titelverteidiger Etzella trifft auf Résidence

Bei den Herren bekommt es Basket Esch mit den Musel Pikes zu tun, derweil Doubléinhaber Etzella auf Zweitligist Résidence trifft.



Bei den Damen kommt es im ersten Halbfinale zum Duell Musel Pikes gegen Gréngewald, derweil das zweite Halbfinalduell Basket Esch gegen Telstar lautet.

Gespielt werden die Halbfinalpaarungen am Final-Four-Wochenende des 1. und 2. Februar im Gymnase der Coque.