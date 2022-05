Die Red Boys liegen kurz vor Schluss in Führung, doch kaltschnäuzige Escher retten das Unentschieden im Endspiel um die Meisterschaft.

Meisterschaft

Titelverteidiger Esch jubelt nach Handballkrimi

Nach einem an Dramatik nicht zu überbietenden Saisonfinale hat HB Esch den vierten Meistertitel in Folge geholt. Dem Team von Trainer Danijel Grgic reichte am Samstagabend ein 23:23 gegen Verfolger Red Boys.

Dabei hatten die Differdinger den Auswärtssieg und damit den Titelgewinn in der eigenen Hand. Bis zwei Minuten vor Schluss führte die Mannschaft von Trainer Sandor Rac mit 23:22, brachte dann aber keinen Angriff mehr durch. Der Ausgleich gelang dem alten und neuen Meister durch einen Tempogegenstoß von Tom Krier.

