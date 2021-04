Fola hat in der BGL Ligue nach einem 1:1 gegen Niederkorn nur noch fünf Punkte Vorsprung auf Hesperingen.

Titelkampf in der BGL Ligue wieder spannend

Fola hat in der BGL Ligue nach einem 1:1 gegen Niederkorn nur noch fünf Punkte Vorsprung auf Hesperingen.

In der BGL Ligue herrscht wieder Spannung im Titelkampf. Fola kam trotz rund 70-minütiger Überzahl - Progrès-Verteidiger Ba hatte Gelb-Rot gesehen - nicht über ein 1:1 beim Europapokalaspiranten Niederkorn hinaus. Tekiela hatte den FC Progrès in Unterzahl in Führung gebracht, Torjäger Hadji gelang in der Schlussphase der Ausgleichstreffer. Es war sein 21. Saisontreffer.

Allan Hauguel (Titus Petingen, l.) und Nicolas Perez (Hesperingen) steigen zum Kopfball hoch. Foto: Stéphane Guillaume

Der FC Swift Hesperingen profitierte von diesem Patzer und setzte sich mit 1:0 bei Titus Petingen durch. Stolz war der Matchwinner mit einem verwandelten Elfmeter. Der Aufsteiger hat nun nur noch fünf Punkte Rückstand auf die Escher. Am 25. April kommt es zum direkten Duell.

F91 feiert Pflichtsieg

F91 feierte auch einen Pflichtsieg und bezwang Mondorf mit 3:0.

Strassen und Etzella trennten sich mit einem 1:1-Unentschieden. Die Ettelbrücker bleiben Tabellenschlusslicht. Bei der Lokalmannschaft aus Strassen lagen die Nerven blank, obwohl nicht viel auf dem Spiel stand. Trainer Manuel Correia und Hayasaka sahen die Gelb-Rote beziehungsweise Rote Karte.

Bereits am Samstag waren drei Spiele ausgetragen worden. Die Europapokalaspiranten Hostert und Jeunesse hatten gewonnen. Die Begegnung zwischen Wiltz und Differdingen wurde wegen vieler Corona-Fälle bei der Lokalmannschaft abgesagt.





