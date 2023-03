Fußball, Handball, Basketball, Eishockey und Leichtathletik: Am Wochenende wird hierzulande so einiges geboten.

Tipps der Redaktion fürs Wochenende

Titelentscheidungen im Handball und Eishockey stehen an

Die Sportbegeisterten im Großherzogtum kommen an diesem Wochenende nicht zu kurz. Neben dem 23. Spieltag in der BGL Ligue werden am Samstag und Sonntag in der Coque die Pokalendspiele der Männer und Frauen im Handball ausgetragen. Im Viertelfinale der LBBL der Männer kommt es zu drei Entscheidungsspielen. Zudem wird der nationale Titelträger im Eishockey ermittelt.

Esch und Red Boys bestreiten das Pokalendspiel der Männer im Handball

Am Samstag um 20.15 Uhr wird in der Coque das Pokalendspiel der Männer zwischen Tabellenführer Esch und den Red Boys angepfiffen. Einen klaren Favoriten auszumachen vor dieser Begegnung fällt schwer. Die Frauen ermitteln ihren Titelträger am Sonntag ab 18 Uhr. Hier stehen sich die Sieger der Halbfinalduelle Düdelingen – Diekirch und Käerjeng – Esch vom Freitag gegenüber.

23. Spieltag in der BGL Ligue

Nachdem am Mittwoch die 22. Runde ausgetragen wurde, geht es am Sonntag mit dem 23. Spieltag weiter. Die Meisterschaftsaspiranten Hesperingen (beim Gastspiel in Mondorf) und F91 (in Differdingen) wollen sich auch an diesem Wochenende schadlos halten. In der Abstiegszone treten die letzten sechs Teams der Tabelle alle gegeneinander an. Fola trifft auf Käerjeng, während im Duell zwischen Monnerich und Hostert die beiden neuen Trainer Olivier Ciancanelli und Henri Bossi weiterhin auf ihren ersten Sieg warten. Rosport kann mit einem Sieg in Ettelbrück einen weiteren Schritt Richtung Klassenerhalt tätigen.

Drei Entscheidungsspiele in der LBBL der Männer

Kevin Moura (links, T71) und Max Logelin (rechts, Sparta) werden sich auch im dritten Duell nichts schenken. Foto: Stéphane Guillaume

Im Viertelfinale kommt es bei drei Duellen zu einem Entscheidungsspiel. Am Samstag um 20.15 Uhr will T71 seinen Heimvorteil gegen Sparta nutzen. Die Partien Basket Esch – Résidence (16.15 Uhr) und Etzella – Arantia (17.15 Uhr) finden am Sonntag statt.

Landesmeister im Luxemburger Eishockey gesucht

In Kockelscheuer werden am Wochenende die Landesmeisterschaften im Eishockey ausgetragen. In der 1. Division starten Tornado Luxemburg und die Beaufort Knights als Favorit in ihre jeweiligen Halbfinalspiele. Das Finale findet am Sonntag um 18.15 Uhr statt.

38. Ausgabe des Cliärrwer Loof

Am Sonntag geht in der Abteistadt der traditionsreiche Cliärrwer Loof über die Bühne. Das Hauptrennen über 10 km beginnt um 10.30 Uhr. Start und Ziel sind beim Lycée Edward Steichen.

