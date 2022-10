Eric Glod und Co. geben sich in der EM-Qualifikation keine Blöße und ziehen in Frisingen souverän in die nächste Runde ein.

Tischtennis

Tischtennismänner lassen gar nichts anbrennen

Jan MORAWSKI Eric Glod und Co. geben sich in der EM-Qualifikation keine Blöße und ziehen in Frisingen souverän in die nächste Runde ein.

Normalerweise sind es die äußerst erfolgreichen Tischtennisfrauen, die in Luxemburg für Schlagzeilen sorgen. Doch am Samstag waren es ihre männlichen Kollegen, die sich in Szene setzten. Denn die Nationalmannschaft um Trainer Peter Engel hat sich in der EM-Qualifikation souverän für die nächste Runde qualifiziert.

„Ich bin ziemlich zuversichtlich“, hatte Luka Mladenovic vor den Spielen gegen Bulgarien und Israel gesagt. Und die Zuversicht des 23-Jährigen war nicht unbegründet. Denn Mladenovic (Weltranglistenposition: 270), Eric Glod (291), Eric Thillen (515), Maël van Dessel (593) und Loris Stephany (-) gaben im Centre Sportif Romain Schroeder in Frisingen keine Partie ab.

Im ersten Spiel gegen Bulgarien fuhr die FLTT-Auswahl drei 3:1-Siege ein. Während Glod gegen Teodor Alexandrov (874) gewann, setzte sich Mladenovic gegen Petyo Krastev (875) durch. Van Dessel triumphierte bei seinem Nationalmannschaftsdebüt souverän über Denislav Kodjabashev (718). Auch Israel hatte Luxemburg wenig später kaum etwas entgegenzusetzen. Glod gegen Michael Tauber (861, 3:1), Mladenovic gegen Israeli Tal (308, 3:0) und van Dessel gegen Almor Uri (-, 3:0) ließen bei ihrem Heimspiel nichts anbrennen.

Damit steht das Team in der nächsten Qualifikationsrunde für die Europameisterschaft, die im September 2023 in Schweden ausgetragen wird. Das Datum für die nächsten Spiele steht noch nicht fest. „Glückwunsch an die Mannschaft für zwei tolle Spiele“, schrieb der Verband in den sozialen Medien.

