Tischtennisliga wird aufgestockt

Kevin ZENDER

Nachdem die Tischtennisclubs in einem vom nationalen Verband FLTT organisierten Referendum mehrheitlich dafür stimmten, dass die Tabellen nach dem 15. Spieltag als Abschlusstabellen dienen sollten, beschäftigte sich das das Comité directeur der FLTT nochmals mit dem Thema, da es in diesem Fall weder einen Absteiger aus der BDO TT League noch einen Aufsteiger aus der Nationale 2 gegeben hätte.

Übergangssaison

Die FLTT beschloss deshalb, dass die Anzahl der Teams in der BDO TT League in der kommenden Saison vorübergehend von acht auf zehn erhöht wird. Bridel und Linger steigen aus der Nationale 2 auf. In der darauffolgenden Spielzeit wird man allerdings zu einem Modus mit acht Mannschaften zurückkehren. Das genaue Spielsystem wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt.

Ob in der laufenden Saison noch ein Meister an der Platte ermittelt wird, steht noch nicht fest. Die Halbfinalteilnehmer Berburg und Howald sowie Finalist Düdelingen wollen die noch verbleibenden Spiele um den Landesmeistertitel austragen.

Die FLTT hat jedoch noch keine Entscheidung getroffen, ob und unter welchen Bedingungen diese Partien stattfinden könnten. Als letzte Frist für die Austragung hat man jedoch den 10. Juli festgelegt.

