Sieg gegen Thailand

Tischtennisfrauen ziehen bei der WM ins Achtelfinale ein

Jan MORAWSKI Mit einer starken Leistung im letzten Gruppenspiel sichert sich die Frauen-Nationalmannschaft bei der Team-WM das Achtelfinal-Ticket.

Die Tischtennisfrauen haben bei der Team-WM in China das erste Ziel erreicht. In der starken Gruppe 4 sind Sarah De Nutte und Co. nicht mehr vom zweiten Platz zu verdrängen und stehen im Achtelfinale. Der Verband FLTT ordnet den Erfolg als „historisches Resultat“ ein.

Am Montag gewann die Mannschaft im letzten Gruppenspiel mit 3:1 gegen Thailand. Wieder einmal war es Spitzenspielerin Ni Xia Lian (Weltranglistenposition: 41), die mit zwei Siegen gegen Jinnipa Sawettabut (119/3:0) und Orawan Paranang (118/3:2) die Weichen stellte. Während Tessy Gonderinger (299) mit 1:3 gegen Wanwisa Aueawiriyayothin (371) verlor, gewann De Nutte (68) mit 3:0 gegen Paranang.

Auf welche Nation die Luxemburgerinnen in der K.-o.-Runde treffen, steht noch nicht fest.





