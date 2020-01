Die Olympischen Spiele in Tokio finden ohne das Luxemburger Nationalteam der Frauen statt. Singapur erwies sich beim olympischen Qualifikationsturnier in Gondomar als zu stark.

Tischtennisfrauen verpassen Olympiaticket

Joe TURMES

Luxemburgs Tischtennis-Nationalmannschaft der Frauen muss seinen Traum begraben, sich als Team für die Olympischen Spiele in Tokio (24. Juli bis 9. August) zu qualifizieren. Ni Xia Lian und Co. unterlagen beim Olympischen Qualifikationsturnier im portugiesischen Gondomar mit 1:3 gegen den Weltranglistenfünften Singapur. Luxemburg wird auf Rang 21 geführt. Das Aus im 1/16-Finale war gleichbedeutend mit dem Aus im Turnier.

Die Verantwortlichen des Tischtennisverbands hatten sich dazu entschieden, Ni und Sarah de Nutte für das Doppel zu nominieren. Wegen des Spielsystems hatte dies zur Folge, dass Ni und de Nutte nur jeweils ein Einzel bestreiten konnten. Die Taktik ging zunächst auf: Ni und De Nutte besiegten Yu Mengyu/Lin Ye mit 3:2.

Im Anschluss musste sich Luxemburgs Nummer drei, Tessy Gonderinger (700), erwartungsgemäß mit 0:3 gegen die Weltranglistenachte Feng Tianwei geschlagen geben.

Schwerer Rückschlag

Im zweiten Einzel gab es dann einen schweren Rückschlag für Luxemburg. De Nutte (80), die im Doppel noch komplett überzeugt hatte, tat sich gegen Yu Mengyu (52) äußerst schwer und verlor mit 0:3.

Nun war Ni (44) unter Zugzwang, um Luxemburg im Spiel zu halten. Gegen Feng verlor die 56-Jährige nach 1:0-Satzführung mit 2:3.

Trotz des Ausscheidens im Qualifikationsturnier wird Luxemburg im Tischtennis in Tokio vertreten sein: Ni hatte sich mit ihrem dritten Platz bei den Europaspielen in Minsk im vergangenen Jahr für das Einzel in Tokio qualifiziert.