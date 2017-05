(jan) - Nachdem die Männer durch ihren Einzug in die Hauptrunde bereits für Furore gesorgt hatten, haben nun auch Luxemburgs Tischtennisfrauen bei der WM in Düsseldorf ein Ausrufezeichen gesetzt. Am Mittwoch zogen Ni Xia Lian (Weltranglistenposition: 54) und Sarah de Nutte (117) in die Runde der besten 64 ein.

Während Ni beim lockeren 4:0 gegen Paula Medina aus Kolumbien (205) keine Mühe hatte, musste de Nutte gegen Huang Yu-Wen (TPE/160) richtig kämpfen. Nach 2:3-Satzrückstand entschied die 24-Jährige das Spiel erst im siebten Durchgang zu ihren Gunsten.

Während Ni nun am Mittwochabend (ab 19.30 Uhr) mit Georgina Pota (HUN/28) bereits einem harten Brocken gegenüber steht, muss sich de Nutte eine Stunde später mit der Weltranglistendritten Zhu Yuling messen, die sich in der vergangenen Woche mit der chinesischen Nationalmannschaft in Luxemburgs auf die WM vorbereitet hatte.