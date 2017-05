(jan) - Satte 164 Weltranglistenplätze war sein Gegner am Dienstag besser klassiert. Doch das schien Eric Glod nicht zu interessieren. Mit einem 4:3-Sieg gegen den Slowenen Deni Kozul (Weltranglistenposition: 215) ist der Luxemburger (379) in die Hauptrunde der Tischtennis-WM in Düsseldorf eingezogen.



Auch sein Landsmann Luka Mladenovic (410) darf sich nach einem lockeren 4:0-Sieg gegen Tu Anh Nguyen aus Vietnam (446) über einen Platz unter den besten 128 freuen. Beide hatten zuvor ihre Qualifikationsgruppen als Erster abgeschlossen.

Luka Mladenovic gab sich in der Zwischenrunde keine Blöße.

Foto: Christian Kemp/LW-Archiv