(jan) - Wie erwartet hatte Eric Glod (Weltranglistenposition: 379) in der ersten Hauptrunde der Tischtennis-WM in Düsseldorf einen schweren Stand. Der Luxemburger unterlag dem Weltranglisten-15. Simon Gauzy am Mittwochnachmittag glatt in vier Sätzen (11:8, 11:6, 11:7, 11:6).

Eine Sensation verpasste derweil Glods Landsmann Luka Mladenovic (410) nur knapp. In seinem Duell mit dem Südkoreaner Cho Seungmin (86) verlor der Landesmeister erst im entscheidenden siebten Satz (11:9, 4:11, 6:11, 11:7, 13:15, 11:9, 8:11). Beide Luxemburger sind nun aus dem Turnier ausgeschieden.