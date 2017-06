(jan) - Sie war mehr als doppelt so alt wie ihre Gegnerin. Ni Xia Lian (Weltranglistenposition: 54) hat sich am Donnerstagmittag mit einer Niederlage gegen die Weltranglistenerste Ding Ning (CHN/26 Jahre) von der Tischtennis-Weltmeisterschaft in Düsseldorf verabschiedet.

Die 53-jährige gebürtige Chinesin unterlag in der Runde der letzten 32 mit 0:4 (8:11, 9:11, 6:11, 3:11) und beendete damit den Auftritt Luxemburgs bei den diesjährigen Welttitelkämpfen. Sarah de Nutte (117), Eric Glod (379), Luka Mladenovic (410) und die Doppelpaarungen waren bereits am Mittwoch ausgeschieden.

Die FLTT zieht in ihrer Pressemitteilung eine sehr positive Bilanz aller vier Teilnehmer, "die durchgängig zu überzeugen wussten". Mit etwas mehr Glück (Frauendoppel und Mladenovic) seien sogar noch bessere Resultate im Bereich des Möglichen gewesen.