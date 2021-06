Die Tischtennisvereine haben sich auf einen neuen Modus in der höchsten Klasse geeinigt. Gespielt wird weiterhin mit zehn Teams.

Tischtennis: Neuer Modus abgesegnet

Joe TURMES

In der höchsten Tischtennisliga wird auch in der kommenden Saison mit zehn Teams gespielt. Beim Kongress des Verbands FLTT in Niederkerschen entschieden sich die Vereine mit großer Mehrheit dafür.

Der neue Modus sieht vor, dass sechs Teams nach einer ersten Teilrunde weiter vom Titel träumen können. Nach einer Zwischenrunde qualifizieren sich zwei Teams direkt für das Halbfinale, während die vier anderen die zwei weiteren Halbfinalteilnehmer ermitteln.

Die Vorschlussrunde und das Finale werden im Best-of-three-Modus ausgetragen.

