(jan) - Bis zur letzten Minute war nicht klar, ob Luka Mladenovic am Sonntag zu seinem ersten Einsatz für seinen neuen Club Mainz 05 kommen würde. Dass es dann sogar in der 2. Bundesliga passierte, damit hätte der Landesmeister wohl nicht gerechnet. Doch Mladenovic zahlte das Vertrauen prompt zurück.

Wie die "Allgemeine Zeitung" berichtet, wollte 05-Trainer Chris Pfeiffer seinen Materialspieler in der ersten Mannschaft aufbieten, damit dieser im entscheidenden Einzel gegen die Nummer vier von Gegner Frickenhausen, Konstantinos Angelakis (GR) , einen sicheren Punkt einfährt. In seinem ersten Einzel gegen Hibiki Tazoe sollte er es "einfach mal versuchen". Mladenovic versuchte es - und bezwang den Japaner überraschend im fünften Satz mit 11:9. "Da hatte Tazoe dann Angst, zu verlieren", wird Pfeiffer zitiert.

Das Team steht nun mit drei Punkten aus drei Spielen auf Rang fünf der Tabelle. Mit seiner eigentlichen Mannschaft, der Mainzer Reserve, startet Mladenovic als nominelle Nummer drei am Samstag, dem 14. Oktober, um 17.30 Uhr beim Sportbund Stuttgart in die Saison in der Regionalliga Südwest.