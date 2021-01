In zwei Wochen finden hierzulande wieder Tischtennisspiele statt. Die FLTT hat nun den Modus veröffentlicht, in dem um den Meistertitel gekämpft wird.

Tischtennis-Meisterschaft wird am 6. Februar fortgesetzt

Bob HEMMEN In zwei Wochen finden hierzulande wieder Tischtennisspiele statt. Die FLTT hat nun den Modus veröffentlicht, in dem um den Meistertitel gekämpft wird.

Die lange Pause ist bald vorbei. Am 6. Februar wird die Tischtennis-Meisterschaft fortgesetzt. In der BDO TT League finden zunächst die letzten Hinrunden-Duelle statt, anschließend beginnen die Play-offs sowie das Play-down.

Während die vier besten Teams vom Meistertitel träumen dürfen, kämpfen die anderen sechs Mannschaften um den Klassenerhalt.

Das Halbfinale sowie das Endspiel werden im Best-of-three-Modus ausgetragen. In der Abstiegsgruppe stehen fünf Spieltage auf dem Programm. Die drei schwächsten Mannschaften steigen ab, der Drittplatzierte misst sich in der Relegation mit dem Zweitplatzierten der zweiten Liga. In der kommenden Saison sind in der BDO TT League wieder nur acht statt zehn Teams vertreten.

Ein Tischtennis-Nationalspieler als Krimiautor Tischtennis-Nationalspieler Eric Glod arbeitet mit einer Freundin an einem Krimi, wie er in der Serie "Mein Jahr 2020" verrät.





Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.