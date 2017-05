(jan) - Düdelingens Tischtennisspieler haben am Sonntag in einem packenden dritten Finalspiel den Titel des Luxemburger Meisters geholt. Das Team bezwang Dauerkonkurrent Ettelbrück auswärts mit 5:4 und feierte damit den fünften Meistertitel in Folge.

Nach dem Endspiel teilte Ettelbrücks Präsident Stéphane Dijou mit, dass der Verein seine Mannschaft aus der BDO TT League zurückziehen wird. Der Hauptgrund dafür ist, dass nach Landesmeister Luka Mladenovic auch die beiden Leistungsträger Irfan Cekic und Eric Thillen den Verein verlassen.