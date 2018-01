(jg) - Am 13. Spieltag der BDO TT League gab es keine Überraschungen zu verzeichnen. Spannend bleibt es im Kampf um Rang vier: Berburg ist an Oetringen-Waldbredimus vorbeigezogen. Am letzten Spieltag der regulären Saison kommt es zum direkten Duell.

Tabellenführer Düdelingen konnte sich nach dem deutlichen Erfolg im Pokalfinale auch am Samstagnachmittag ohne Probleme mit 6:1 gegen Hostert-Folschette behaupten. Die Gäste haben nun nach dieser Niederlage keine Chance mehr auf den Einzug in die Titelgruppe.



Howald ging auswärts bei Oetringen-Waldbredimus schnell mit 4:1 in Führung und auch wenn der Außenseiter zwischenzeitlich auf 3:4 verkürzte, machte der Tabellenzweite aus Howald den 6:3-Erfolg wenig später klar.



Echternach hatte gegen Union Luxemburg beim 6:2 keine wirkliche Mühe.



Berburg feierte gegen Schlusslicht Reckingen einen sehr wichtigen 6:2-Triumph. Dank des fünften Saisonsiegs in der Meisterschaft, zieht der Aufsteiger in der Tabelle an Oetringen-Waldbredimus vorbei und weist einen Zähler mehr auf. Am letzten Spieltag der regulären Spielzeit kommt es nun zu einem wahren Entscheidungsspiel: in Berburg kommt es nämlich zum direkten Aufeinandertreffen. Oetringen-Waldbredmus muss gewinnen, um neben Düdelingen, Howald und Echternach in die Titelgruppe einzuziehen.