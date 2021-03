Tischtennis: Linger feiert größten Erfolg der Vereinsgeschichte

Linger steht im Halbfinale um den Titel in der Tischtennis-Meisterschaft. Entscheidenden Anteil daran hat Christian Kill.

Linger schaffte am Wochenende in der BDO TT League überraschend den Einzug in das Halbfinale um den Titel. Am Doppelspieltag des Wochenendes wurde zunächst am Samstag Bridel mit 5:3 besiegt, während einen Tag später Roodt beim 1:5 chancenlos blieb.

Präsident Edmond Lutgen ist seit 45 Jahren im Verein tätig ...