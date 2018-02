(jg) - Sarah de Nutte und Eric Glod heißen die neuen Tischtennis-Landesmeister im Einzel. In den Endspielen der Frauen und Männer setzten sie sich gegen Danielle Konsbruck beziehunsgweise Luka Mladenovic durch.

Gegen Titelverteidiger Mladenovic hatte Glod keine Mühe. Der Spieler de DT Wëntger dominierte das Finale und behauptete sich in vier Sätzen mit 11:7, 11:6, 11:6 und 11:7. Auch im Halbfinale hatte Glod keine Schwierigkeiten, um sich mit 4:1 gegen Gilles Michely zu behaupten.

Bei den Frauen durfte De Nutte ihren sechsten Einzeltitel feiern. Die 62. der Frauen-Weltrangliste musste in ihren vier Partien insgesamt nur einen Satz abgeben. Gegen Konsbruck ging sie im Endspiel schnell mit 2:0 (11:7, 11:9) in Führung und musste dann Durchgang drei abgeben (4:11). De Nutte fand aber wieder zu ihrem Rhythmus und so gingen auch die Sätze vier und fünf (11:9, 11:9) an die Spielerin des DT Etttelbrück. Im Halbfinale hatte sich De Nutte mit 4:0 gegen Egle Tamasauskaite behauptet.



Im Mixed geht der Titel an Christian Kill und Carole Hartmann, während das Doppel bestehend aus Egle Tamasauskaite und Hartmann sich ebenso über die beiden Goldmedaillen freuen durfte wie Carlo Feltes und Glod, der sich also als zweifacher Titelträger bezeichnen kann.