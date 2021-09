Bei den nationalen Meisterschaften im Tischtennis werden die Titel bei den Männern und Frauen in zwei spannenden Finalspielen vergeben.

Tischtennis-Landesmeisterschaft

Glod und De Nutte setzen sich die Krone auf

Jan MORAWSKI Bei den nationalen Meisterschaften im Tischtennis werden die Titel bei den Männern und Frauen in zwei spannenden Finalspielen vergeben.

Die Spannung in der Coque war bereits vor den Endspielen um die Landesmeisterschaft im Tischtennis groß. Und die Protagonisten lieferten am frühen Sonntagabend hochklassigen Sport. Am Ende jubelten Eric Glod und Sarah De Nutte.

Bei den Männern zogen Glod und Nationalmannschaftskollege Luka Mladenovic souverän ins Finale ein und lieferten sich - wie schon im vergangenen Jahr - einen harten Kampf. Der 27-Jährige setzte sich schließlich mit 4:2 gegen den Materialspezialisten durch. 2020 hatte Mladenovic gewonnen. Auf Rang drei landeten Eric Thillen und Traian Ciociu.

Komplizierter Tischtennis-Modus In der höchsten Klasse im Tischtennis wird in der neuen Saison nach einem neuen Modus gespielt. Dieser ist nicht leicht verständlich.

Bei den Frauen sicherte sich De Nutte bereits ihren neunten Landesmeistertitel. Die 28 Jahre alte Olympia-Teilnehmerin besiegte ihre Dauerkontrahentin und Freundin Tessy Gonderinger ebenfalls mit 4:2. Ebenfalls auf dem Podium: Ariel Barbosa und Sarah Meyer.

Die besten Tischtennismänner 2021: Luka Mladenovic, Eric Glod, Eric Thillen und Traian Ciociu (v.l.n.r.). Foto: Stéphane Guillaume





Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.