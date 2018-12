Die Frauen-Nationalmannschaft im Tischtennis hat sich für die Mannschafts-EM 2019 qualifiziert. Gegen Aserbaidschan gelang in Hesperingen ein klares 3:0.

Tischtennis: Frauen für EM qualifiziert

Daniel WAMPACH Die Frauen-Nationalmannschaft im Tischtennis hat sich für die Mannschafts-EM 2019 qualifiziert. Gegen Aserbaidschan gelang in Hesperingen ein klares 3:0.

Die Luxemburger Tischtennis-Frauen fahren nach Nantes (F): Im September 2019 werden sie an der Mannschafts-Europameisterschaft teilnehmen, nachdem sie am Dienstagabend im letzten Gruppenspiel der Qualifikation Aserbaidschan in Hesperingen klar mit 3:0 geschlagen haben. Ni Xia Lian (Weltranglistenposition: 46), Sarah de Nutte (67) und Danielle Konsbruck (181) standen für die FLTT an der Platte. Letztere gab als einzige Luxemburgerin einen Satz ab. Im Klassement der Dreiergruppe reicht Rang zwei hinter Deutschland zur erfolgreichen EM-Qualifikation.



Die Männer mussten hingegen eine 0:3-Niederlage hinnehmen. Russland war zu stark für Luka Mladenovic (163), Gilles Michely (586) und Marc Dielissen (752). Mladenovic schrammte gegen Maxim Kiselev (423) allerdings nur knapp (2:3) am Sieg vorbei.